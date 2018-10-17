Вопрос о повышении учётной ставки остаётся открытым  

Банк Кореи на протяжении 11 месяцев сохраняет учётную ставку на уровне 1,5%. Если учесть недавнее повышение ключевой ставки в США до 2,25%, то ситуация приобретает серьёзный характер. Прежде всего, экономика РК находится не в лучшем состоянии. Об этом свидетельствует снижение основных показателей экономического роста и занятости населения, низкая инфляция и другие факторы. Несмотря на это, правительство на протяжении 10 месяцев докладывало о положительных тенденциях и постепенном восстановлении экономики. Однако в сложившейся ситуации оно было вынуждено внести поправки, удалив из своих отчётов пункты о положительных тенденциях в экономике. На фоне стагнации в южнокорейской экономике пристальное внимание привлекает проблема торговой войны между США и Китаем. Он является одной из причин замедления темпов роста мировой экономики.





В настоящее время внимание сосредоточено на ноябрьском совещании комитета по денежно-кредитной политике Банка Кореи. Многочисленные финансовые эксперты, в том числе члены комитета, призывают повысить учётную ставку. Ранее управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль несколько раз сообщал о возможном повышении ставки в связи с большими долгами домохозяйств и ростом ключевой ставки ФРС США. Банку Кореи, скорее всего, придётся до конца года повысить учётную ставку, поскольку после планируемого в декабре повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы США разрыв между процентными ставками США и РК составит 1%. Вероятнее всего, повышение учётной ставки Банка Кореи произойдёт в ноябре.