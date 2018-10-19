Северокорейско-американские переговоры и позиция Сеула

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На фоне усиливающегося давления США на Северную Корею Сеул и Пхеньян договорились до конца года приступить к работам по модернизации и соединению железных и автомобильных дорог двух Корей. Кроме того, южнокорейская сторона выступает за ослабление антисеверокорейских санкций по мере того, как Пхеньян предпринимает шаги к ядерному разоружению. Ситуацию комментирует директор Института северокорейских исследований г-н Чон Ён Тхэ.