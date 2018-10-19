Единый словарь корейского языка

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История создания словарей корейского языка восходит к 1910 году, когда известный лингвист Чу Си Гён начал собирать и систематизировать лексику для написания словаря. В 1938 году вышел первый словарь корейского языка, а следующей важной вехой в этой работе стал 1989 год, когда активист южнокорейского движения за воссоединение Мун Ик Хван, будучи на Севере, выдвинул идею совместного словаря корейского языка. В практическую плоскость данный проект перешёл в 2004 году, когда стороны подписали соглашение о совместной работе над Большим словарём корейского языка (겨레말 큰사전). Был создан совместный комитет, на четвёртом заседании которого в ноябре 2005 года стороны в деталях согласовали и утвердили принципы составления словаря. Новый импульс словарный проект получил в апреле 2007 года, когда Национальное собрание Республики Корея утвердило Закон об общих подходах к составлению словаря. Этот законодательный акт стал правовой основой для реализации проекта и придал работе стабильный характер.