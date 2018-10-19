Do Kyung-Su





Творческий псевдоним: Дио (D.O.)

Дата рождения: 12 января 1993 г.

Рост: 172 см

Вес: 54 кг

Дебют: первый мини-альбом [МАМА], 2012 год





То Гён Су, он же Дио – корейский исполнитель и киноактер, обладатель множества премий за роли в кино, а также участник популярной к-поп группы EXO и подгруппы EXO-K.

То Гён Су проявил интерес к вокалу еще в начальных классах и до самого выпуска был активным участником различного рода песенных конкурсов. После победы в местном песенном конкурсе в 2010 году его пригласили на прослушивание в SM Entertainment, То Гён Су успешно прошел все задания и стал готовиться к дебюту под псевдонимом Дио (D.O.). 30 января 2012 года его официально представили в качестве участника новой мужской группы EXO, а 8 апреля того же года он вместе с EXO совершил официальный дебют. Группа стремительно завоевала популярность в Корее и за ее пределами, а сам То Гён Су дебютировал в кино. Так, в 2014 году на телеэкранах появился мелодраматический сериал «Всё нормально, любовь моя» (괜찮아 사랑이야) с его участием и драма «Тележка» (카트). После артист снялся в сериале «Помни меня» (나를 기억해), «Позитивная физическая конституция» (긍정이 체질) и «100 дней – мой принц» (백일의 낭군님), а также в драматической картине «Чистейшая любовь» (순정), «Старший брат»(형), «Седьмая палата» (7호실), и в двух частях кассового боевика с элементами фэнтези «Вместе с богами: преступление и наказание» (신과함께 – 죄와벌) и «Вместе с богами: последние 49 дней» (신과함께 – 인과연).