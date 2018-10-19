Командование сил ООН одобрило содержание договорённостей военных Юга и Севера 

Межкорейское военное соглашение, заключённое в рамках реализации Пханмунчжомской декларации, получило импульс к дальнейшему развитию после одобрения со стороны командования сил ООН на Корейском полуострове. Стоит отметить, что для Сеула официальная позиция ООН очень важна. Так, организация обладает правом контроля над демилитаризованной зоной на Корейском полуострове. В 1950 году северокорейские войска вторглись на территорию Юга, в результате чего на Корейский полуостров был введён миротворческий контингент ООН. Совет Безопасности строго осудил действия Пхеньяна и создал объединённое командование ООН на Корейском полуострове. Тем самым, ООН ограничила право ведения военных действий на территории Корейского полуострова для стран-участниц конфликта, включая саму РК. Позднее было создано Совместное военное командование РК и США, к которому перешло право принятия решения о начале боевых действий южнокорейской армией. После этого объединённое командование ООН стало заниматься вопросами, связанными в основном с контролем демилитаризованной зоны. В августе текущего года ООН воспользовалась своим правом и запретила РК проводить инспекцию железнодорожных путей между Югом и Севером в рамках договорённостей, принятых на межкорейском саммите в апреле текущего года.





Позиция ООН неофициально отражает мнение Вашингтона. Аналитики говорят о влиянии США на принятие решений по межкорейским вопросам. Стоит также отметить, что командующий войсками США в Корее одновременно возглавляет объединённое командование ООН на Корейском полуострове. Именно поэтому можно сказать, что Вашингтон обладает некоторой властью на Корейском полуострове, а объединённое командование ООН отражает позицию США.



