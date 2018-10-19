Папа Римский не исключает возможности визита в КНДР 

Президент РК Мун Чжэ Ин в ходе визита в Ватикан передал Папе Римскому Франциску устное приглашение лидера КНДР Ким Чон Ына посетить Пхеньян. Хотя это не было официальным приглашением от имени северокорейского лидера Ким Чон Ына, Папа Франциск поблагодарил за него и назвал такую форму приглашения приемлемой. Однако, если лидер КНДР сочтёт нужным сделать это в официальной форме, Папа Римский, несомненно, примет соответствующее решение.





В связи со словами Папы Римского возникает вопрос: будет ли отправлено официальное приглашение в Ватикан. Ранее, президент РК Мун Чжэ Ин во время межкорейского саммита в Пхеньяне предложил Ким Чон Ыну пригласить Папу Римского посетить КНДР. Ким Чон Ын положительно воспринял слова южнокорейского президента и добавил, что будет несказанно рад визиту . Несмотря на это, в данной ситуации трудно сделать прогноз по поводу визита. Стоит также отметить, что в КНДР очень строго контролируется религиозная жизнь населения по той причине, что религия является фактором, угрожающим существующему режиму и правящей династии Кимов. Поэтому в данных условиях визит папы Римского может привести к непредсказуемым изменениям настроений в обществе. Как сообщают аналитики, визит может состояться в мае следующего года, сразу после визита папы Римского в Японию, где вскоре состоится передача императорского трона наследному принцу Нарухито.