Население РК - 51 млн 200 тыс человек

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В 2018 году население Республики Корея составило 51 млн 200 тыс. человек. Такие данные были представлены в отчёте Фонда ООН в области народонаселения, опубликованном 17 октября. Общая численность населения планеты составила в этом году 7 млрд 633 млн человек. Это на 83 млн человек больше по сравнению с прошлым годом. Самым многочисленным государством мира по-прежнему остаётся Китай, затем следуют Индия и США. Республика Корея заняла 27-е место. КНДР, население которой составляет 25 млн 600 тыс человек, заняла в рейтинге 52-е место.

Опубликованные данные дают чёткое представление о скорости старения южнокорейского населения. Так, доля детей и подростков в возрасте до 14-ти лет составила 13%. Такой же показатель зафиксирован в Японии, Италии, Германии и Португалии. Суммарный коэффициент рождаемости также находится на низком уровне - 1,3, в то время как среднемировой показатель вдвое больше. Такой же показатель, как в Республике Корея, зафиксирован в Греции, Польше, Гонконге и Сингапуре. При этом доля населения в возрасте старше 65-ти лет составила 14% - 50-е место в мире. Хотя разрыв с Японией, где он составляет 27%, и Италией - 23%, пока достаточно большой, с учётом низкого уровня рождаемости можно предположить, что сокращаться он будет очень быстро.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Республике Корея составила 79 лет у мужчин и 85 лет у женщин. Средний возраст, в котором у корейцев появляется первый ребёнок, составил 32 года, тогда как в мире этот показатель составляет 28 лет.

Представленные данные ярко отражают тенденции южнокорейского общества. В последнее время всё больше молодых людей отказываются сразу от трёх вещей - отношений с противоположным полом, брака и детей. Низкий уровень рождаемости и быстрое старение населения лишь ещё больше обостряют демографическую ситуацию, отражаясь также на экономике. Количество домохозяйств, состоящих из одного человека, также продолжает расти.