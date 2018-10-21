Планы по соединению автомобильных и железных дорог Юга и Севера

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15 октября Юг и Север договорились о начале работ по модернизации и соединению железных и автомобильных дорог двух Корей. Работы решено начать в конце ноября-начале декабря. Для этого с третьей декады октября решено начать совместную инспекцию состояния западного участка железнодорожной магистрали, а с начала ноября - железной дороги, идущей вдоль побережья Восточного моря. Об этом говорится в совместном пресс-релизе, принятом по итогам встречи.

По срокам проведения инспекции автодорог вдоль западного и восточного побережий стороны решили в дальнейшем обменяться мнениями в письменном виде. Достигнута договорённость о проведении в ближайшее время переговоров военных представителей с целью обсуждения вопросов прекращения враждебных действий в приграничных районах и других актуальных тем.

Помимо этого, 22 октября в совместном пункте оперативной связи в Кэсоне решено провести переговоры по сотрудничеству в сфере лесного хозяйства. Примерно в это же время стороны обсудят совместные меры по борьбе с проникновением и распространению инфекционных заболеваний. В конце месяца в пункте оперативной связи будет проведена встреча представителей спортивных ведомств. Они обменяются мнениями о совместном участии в международных спортивных мероприятиях, в том числе, в летней Олимпиаде 2020 года, и мерах, необходимых для получения права на совместное проведение летних Олимпийских игр 2032 года. В ноябре в горах Кымгансан пройдут переговоры представителей Обществ Красного Креста двух Корей об организации встреч разделённых семей.

Соединение железных и автомобильных дорог Юга и Севера - заветное желание Сеула и Пхеньяна в рамках налаживания двустороннего сотрудничества. Договорённость о начале работ до конца этого года была достигнута в сентябре в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне. В августе уже предпринималась попытка провести работы по изучению северокорейского участка железной дороги, однако проект был отменён из-за отказа командования ООН.

Министр по делам воссоединения Республики Корея Чо Мён Гюн выразил надежду на то, что переговоры с командованием ООН завершатся успешно и обе Кореи смогут приступить к работе по согласованному графику.