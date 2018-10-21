РК на 15-м месте в рейтинге глобальной конкурентоспособности

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Республика Корея заняла 15-е место среди 137-ми стран мира в рейтинге глобальной конкурентоспособности за нынешний год, подготовленном Всемирным экономическим форумом. В прошлом году этот рейтинг рассчитывался по другой методике, и Республика Корея занимала 26-е место. Если применить новую методику, то она находилась на 17-м месте, то есть на две позиции ниже. Первое место в рейтинге конкурентоспособности заняли США, второе - Сингапур, третье - Германия. Далее следуют Швейцария, Япония, Нидерланды, Гонконг, Великобритания, Швеция, Дания, Финляндия, Канада, Тайвань и Австралия.

В десяти из двенадцати оцениваемых факторов Республика Корея вошла в первую тридцатку, а в категориях распространённости информационно-коммуникационных технологий и макроэкономической стабильности заняла первое место. Высокие позиции зафиксированы также в категориях инфраструктуры, инновационного потенциала, масштабов рынка, здравоохранения и финансовой системы, активности бизнеса, системности и технологий. При этом низкие показатели зафиксированы в таких категориях как рынок труда, рынок товаров, а также сотрудничество между профсоюзами и работодателями.

Рейтинг продемонстрировал сильные и слабые стороны южнокорейской экономики. Если макроэкономика и информационно-коммуникационные технологии в стране развиты хорошо, то рынок труда и продуктов нуждается в методах повышения конкурентоспособности. Области с низким рейтингом также нуждаются в реформировании структуры и инновационном развитии, что возможно с помощью совместных усилий правительства, деловых структур и рынка.