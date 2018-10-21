Женский дуэт 60-х -70-х годов «Пёрл систерс»





Рубрику «Ретро: музыка прошлых лет» октября мы посвятили творчеству южнокорейского женского дуэта 60-х и 70-х годов «Пёрл систерс». Название дуэта можно перевести как «жемчужные сестры». В нём пели две родные сёстры - Пэ Ин Сун и Пэ Ин Сук. Дебютировал дуэт в 1968 году с песней «Любимый», который быстро покорил сердца южнокорейских меломанов. Корейские эстрадные песни 60-х отличались простотой и легкостью. И на их фоне работы «Пёрл Систерс» отличились смелым и авангардным стилем. В основном дуэт исполнял поп и рок песни. Исполнительницы быстро приобрели широкую известность своей необычностью, вокальным мастерством, роскошной манерой выступления на сцене и неотразимой внешностью. Уже в 1969 году стали победителем одного из престижных музыкальных конкурсов Кореи, который проводился телерадиокомпанией 'MBC'. А открыла нашу рубрику дебютная песня «Любимый» дуэта «Пёрл систерс». Далее мы предложили послушать ремейк-песню «Дождь» в исполнении дуэта «Пёрл Систерс», в основе которой лежит мелодия одноимённой оригинальной песни 'La Pioggia' итальянской певицы Джильолы Чинкветти.

Известно, что дуэт «Пёрл систерс» просуществовал до середины 70-х годов прошлого века. За свою карьеру он записал такие хиты, как «Чашка кофе», «Цветочное послание» и др. Автором многих хитов «Пёрл Систерс» является легендарный южнокорейский рок-певец и композитор Син Чжун Хён. Поэтому ему, как и самим участницам дуэта, принадлежит большая заслуга в успехе. А далее на наших волнах прозвучала композиция «Я люблю тебя» дуэта «Пёрл Систерс». Затем мы предложили вниманию уважаемых радиослушателей ещё одну песню из репертуара дуэта «Пёрл Систерс» 1971-го года выпуска. В эфире прозвучала композиция «Зрачок» дуэта «Пёрл Систерс». А в завершение нашей очередной рубрики «Ретро: музыка прошлых лет» прозвучала композиция под корейским названием «목이 메어», которое можно дословно перевести на русский язык как «Сдавливается горло». Выражение «목이 메어» в Корее употребляют, когда говорят о радости или грусти, поднимающейся настолько, что сдавливает горло. Поэтому мы перевели название как «Захлебываясь от слёз». Исполнил песню дуэт «Пёрл Систерс».





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