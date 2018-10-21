Партнёрство Samsung Electronics и NEC

Южнокорейская компания Samsung Electronics и японская NEC договорились о совместной разработке и производстве базовых станций для мобильной связи пятого поколения 5G. Они надеются, что партнёрство будет взаимовыгодным, поскольку, как полагают, каждая компания сосредоточится на своей области. Так, Samsung будет разрабатывать базовые станции, которые используют высокочастотные полосы, в то время как NEC сосредоточится на низкочастотных полосах. Разработанные технологии и оборудование будут объединены для совместного использования. Альянс также коснётся и области продаж: компании будут поставлять разработки партнёра своим клиентам в регионах, где обладают преимуществом на рынке.





Мобильная связь первого поколения ограничивалась голосовыми вызовами, второе поколение позволило обмениваться текстовыми сообщениями. Технологии третьего поколения обеспечивали возможность передачи при помощи мобильных телефонов мультимедийных данных, таких как фото и видео. Формат 4G увеличил скорость передачи мультимедийных данных до уровня, позволяющего их использование на мобильных устройствах. Истинным началом эпохи мобильного общения считается полномасштабное внедрение технологий 4G в 2011 году. 5G – это технологии качественного нового уровня, которые могут обеспечить скорость передачи данных, в десятки раз превышающую возможности технологий предыдущего поколения 4G. Это основная технология четвёртой промышленной революции. В некоторых районах США уже запущены услуги 5G, начиная со следующего года они будут постепенно внедрены в Японии, а после 2020 года будут приняты во всём мире.



