РК и США отложили учения ВВС Vigilant Ace

Министры обороны РК и США Чон Гён Ду и Джеймс Мэттис в ходе состоявшейся на прошлой неделе встречи в Сингапуре приняли решение отложить совместные авиационные учения Vigilant Ace. Они должны были пройти в декабре. Данные учения проводились на протяжении многих лет с целью обеспечения готовности ВВС двух стран к отражению внешнего нападения. Ранее они назывались Beverly Bulldog, однако в 2015 году были переименованы в связи с реорганизацией и расширением масштабов операций. В последние годы в них участвовали передовые истребители и стратегическая авиация. Так, в 2017 году к учениям были привлечены 230 боевых самолётов и почти 12 тысяч военнослужащих из двух стран.





Предложение отложить учения поступило от США. Напомним, что после июньского саммита в Сингапуре Дональд Трамп неожиданно принял решение о приостановке совместных с РК военных учений, что было обусловлено намерением продвигать диалог с КНДР. Вслед за этим были отложены крупномасштабные ежегодные манёвры Freedom Guardian. Таким образом, решение об отмене Vigilant Ace не было неожиданностью. Министр обороны РК Чон Гён Ду выступил со встречным предложением рассмотреть возможность проведения учений ВВС в другом формате, ссылаясь на необходимость поддержания боевой готовности вне зависимости от политической ситуации. Эта разница в позициях Сеула и Вашингтона видна и в заявлениях их военных ведомств. Как сообщила представитель Пентагона Дана Уайт, причиной решения об отмене учений стало желание не создавать препятствий для дипломатических усилий по нормализации ситуации на Корейском полуострове. Южнокорейское ведомство ограничилось лишь заявлением о том, что стороны рассматривают другие варианты поддержания боеготовности ВВС двух стран.