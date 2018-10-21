Радио Романс (5) 한 잔 할래?

Фраза недели

한잔 할래?

[Хан чжан халэ]

Выпьем?





Грамматика

한 - происходит от слово 하나 «один, единственный». Далее идет существительное 잔 «маленький сосуд, в котором наливают воду или всякие напитки». То есть, в зависимости от того, с каким словом сочетается, слово 잔 может иметь разные значения: либо «стакан», либо «чашка», либо «рюмка». Например, 물 한잔 «стакан воды», 차 한잔 «чашка чая». Однако если в фразе нет особых выражений напитков, как в нашем, то обычно понимают его именно как спиртной напиток. поэтому 한잔 – можно перевести как «рюмочка водки». Ну, для тех, кому уже известно корейские алкогольные напитки, можно перевести как «рюмочка сочжу». Далее, 할래 происходит от глагола 하다 «делать», «совершать что-либо», в вопросительной форме разговорной речи. Все вместе получается 한잔 할래? Вот, стоит еще отметить, в нашем выражении 한잔 пишется слитно. В таком случае слово 한 имеет не значение «один», а «примерно», «несколько». Поэтому данное выражение мы можем понимать не как «выпьем одну рюмку водки», а как «выпьем по рюмочке», или просто «выпьем». А если пишут 한 잔 отдельно? Правильно, «одна рюмка водки или сочжу».





- 커피 한잔 할래?

Выпьем кофе?

커피 한 잔 주세요

Дайте мне одну чашку кофе.

오늘 힘든 하루였어. 한잔 할래?

Сегодня был тяжелый день. Выпьем?





Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





오늘 뭐해? – «Что ты сегодня делаешь?»

나랑 한잔 할 사람 – «Кто со мной выпьет?»



