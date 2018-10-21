Рагу из осьминогов накчи поккым - источник сил и энергии осенью Часть 1 (낙지볶음 1)

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Осенью в Корее наступает сезон осьминогов, поэтому блюда из осьминогов в это время года пользуются особой популярностью. Осьминоги не только полезны для здоровья, но еще и приятны на вкус. Неудивительно, что в Корее их стали употреблять в пищу еще в 17 веке, как гласят исторические источники. Подробнее об осьминогах, а также о рагу из осьминогов накчи поккым вы узнаете в нашем выпуске от 23 октября.