Компания ABKO - производитель периферии для компьютеров

ⓒ ABKO

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией ABKO (앱코), которая занимается производством периферийных принадлежностей для персональных компьютеров. С подробностями – г-н Ли Хо из департамента маркетинга компании ABKO.





Наша компания ABKO была основана в 2001 году с целью разработки и производства периферии для компьютеров. Мы стремительно развивались, получая награды в качестве одной из лучших новых венчурных компаний. Мы разрабатываем корпуса для компьютеров, игровые девайсы и многое другое, занимая первое место по доле на внутреннем рынке. На данный момент мы выходим на уровень конкуренции с крупными мировыми компаниями.





ⓒ ABKO

ABKO активно развивает технологии, следя за рынком. Имея богатый опыт работы в сфере продаж компьютеров и компьютерных комплектующих, компания прекрасно знает, что нужно клиенту и как можно занять свою нишу. Через год после основания компании был открыт исследовательский центр. Компания создавала красивые, удобные, качественные и приемлемые по цене товары. Сначала ABKO сосредоточилась на корпусах для компьютеров, рынок которых прежде был заполнен импортом. За один год компания представила 50 видов корпусов, заняв 40% соответствующего рынка. В 2015 году ABKO вышла на рынок игровых гаджетов.





Компания ABKO использует стратегию, учитывающую возможности и потенциал рынка. В 2010 году, когда мы вплотную занялись корпусами для компьютеров, многие компании переходили к мобильным платформам. Но мы обратили внимание на развивающийся глобальный рынок игрового спорта, а также рынок периферийных комплектующих. В настоящий момент мы являемся лидером именно этого рынка.





С переходом на мобильные платформы замедлился рост рынка персональных компьютеров и периферийного оборудования. Однако один из секторов продолжал активно расти. Это игровые гаджеты. Игры стали новым культурным и спортивным явлением. Поэтому вырос спрос на различные комплектующие, повышающие качество игры, комфорт игрока и другие факторы, важные для игроков, начиная от клавиатуры и заканчивая наушниками. В прошлом году профильный мировой рынок составил 30 млрд долларов, что на 40% выше, чем за тот же период предыдущего года. Предвидя это, ABKO инвестировала в данную отрасль. Уже через шесть месяцев продажи соответствующей продукции составили 35 тыс. единиц.





ⓒ ABKO

Нашу компанию хорошо характеризует слово «первый». У нас много продукции, которая привнесла что-то новое или стала первой в своей нише. Одним из них является клавиатура с оптическими переключателями - Optical switch keyboard. Обычная клавиатура действует, реагируя на механическое воздействие, а Optical switch keyboard реагирует на электроимпульс, что увеличивает скорость отклика. Кроме того, такая клавиатура очень прочна, так как реагирует не на механическое нажатие, а на перекрытие световых знаков.





Optical switch keyboard - это клавиатура с оптическими переключателями. Они дают обратную связь, обеспечивают быстрый отклик и высокую скорость набора. На самой панели установлены инфракрасные сенсоры, которые создают импульс при прикосновении к клавише. Кроме того, в этой клавиатуре использована технология защиты от влаги. Компания уделяет огромное внимание качеству и прочности. Так, клавиатура была представлена на рынке в июле прошлого года. За год было продано около полумиллиона экземпляров. При этом в сервисных центрах было зарегистрировано менее ста единиц, имеющих какие-либо отклонения.





Много случаев, когда крупные мировые компании выходят на отечественный рынок и конкурируют с нашими компаниями. Но редко когда отечественная компания делала то же самое на мировом рынке. Сегодня мы - лидеры внутреннего рынка. На основе достигнутых успехов, мы планируем выйти на зарубежные рынки, чтобы занять там свою нишу, составляя конкуренцию местным производителям. Мы хотим показать, что чисто южнокорейский бренд ABKO может достичь успеха и за рубежом.





Компания ABKO является лидером на внутреннем рынке корпусов для компьютеров, клавиатуры. В общем, компания создала самые разные разработки, число которых достигает тысячи. И вот теперь ABKO, подтвердившая свою конкурентоспособность, нацелилась на глобальный рынок, где она, несомненно, одержит победу.