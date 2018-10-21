Банк Кореи сохранил учётную ставку на прежнем уровне

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18 октября Банк Кореи принял решение сохранить учётную ставку на уровне 1,5%. Данный показатель сохраняется 11 месяцев подряд. Прогнозы роста экономики на этот год были снижены до 2,7%. Это гораздо ниже, чем прогнозировалось в начале года. На этом фоне интерес вызывает дальнейшая финансовая политика правительства. Подробнее об этом мы поговорим с доктором Ким Ван Чжуном из Института управления финансовой группы Хана.





В принятии решения о том, повышать учётную ставку или нет, Банк Кореи руководствуется критерием стабильности потребительских цен. Если их среднесрочный рост будет некоторое время превышать 2%, то это будет указывать на необходимость повышения ставки. Но в этом году рост держится ниже 2%. Кроме того, южнокорейские экономические показатели немного ухудшились из-за таких факторов, как усугубление торгового спора между США и Китаем, повышение базовой процентной ставки ФРС, а также вызванная этим нестабильность развивающихся рынков. В такой ситуации Банку Кореи было сложно принять решение о повышении учётной ставки.





После повышения на 0,25% в ноябре прошлого года учётная ставка не меняется 11 месяцев подряд. Это связано с растущей неопределённостью в связи с различными отрицательными факторами, по большей части внешними. В этой ситуации повышение учётной ставки может спровоцировать начало экономического спада.





Если рост экономики замедляется, то сокращается доход домохозяйств и компаний. Это ухудшает их финансовое положение, а, следовательно, и уровень их кредитоспособности. Если в такой ситуации повысить учётную ставку, то это повлияет на резкое ухудшение настроений экономически активной части населения и частного бизнеса. То есть, домохозяйства снижают потребление, а компании стремятся сохранить средства, не вкладывая их в новые проекты. В этом случае повышение учётной ставки лишь усугубит застой.





В настоящее время южнокорейская экономика демонстрирует признаки замедления роста. Уровень инфляции составляет 1,6%, что ниже поставленной Банком Кореи целевой отметки в 2%. Ситуация с трудоустройством также не способствует повышению ставки. В этом году рост численности занятого населения составил лишь 90 тыс. человек. Это половина уже скорректированного прогноза. Ожидается, что в следующем году показатель составит 150 тысяч. Учитывая непростую ситуацию в экономике, Банк Кореи решил заморозить учётную ставку, чтобы предотвратить ухудшение ситуации. Всё это отражается и на прогнозах роста экономики.





Банк Кореи снизил прогнозы роста экономики на этот год с прежних 2,9% до 2,7%. С начала года условия экспорта ухудшились. К этому добавилось ухудшение ситуации на рынке недвижимости, в строительстве и других сферах. Снижаются инвестиции в производственные мощности, так как положительный эффект в сфере полупроводников начинает достигать своего предела. На этом фоне высказываются опасения о возможности дополнительного снижения прогнозов роста в следующем году. Среди наиболее тревожных факторов - возможность ухудшения условий работы экспортных компаний на фоне вероятности затягивания противостояния США и Китая.





Банк Кореи дважды снижал прогноз роста экономики на этот год – в июле с 3 до 2,9%, а затем в октябре до 2,7%. Это самый низкий показатель с 2012 года. Показатель на следующий год снизился на 0,1% до 2,7%. Между тем, опасения по поводу замедления роста экономики не могут быть поводом для постоянного замораживания учётной ставки.





Федеральная резервная система США планирует ещё раз повысить базовую процентную ставку в декабре, а в следующем году повысить три раза. В нашей стране ставка сохраняется на одном уровне с ноября прошлого года. Можно подумать, что иностранные инвесторы начнут выводить свой капитал, но это не так. Такие вопросы решаются с учётом целого ряда факторов, среди которых, помимо учётной ставки, состояние валютного рынка, объёмы валютных резервов, положение на рынке облигаций и другие. Поэтому вероятность внезапного и массового оттока иностранного капитала невелика. Однако Банк Кореи всё же вряд ли сможет сохранять учётную ставку на одном уровне, учитывая возможность снижения роста в следующем году и повышение процентной ставки в США.





На данный момент разница между учётными ставками США и Республики Корея составляет 0,75%, но Федеральная резервная система США намерена и дальше повышать ставку. Если Банк Кореи не будет этого делать, отечественный финансовый рынок может столкнуться с оттоком валюты. К этому можно добавить дестабилизацию на финансовом рынке и рынке недвижимости.