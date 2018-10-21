Ситуация вокруг General Motors Korea быстро меняется 

В РК разразился новый скандал вокруг General Motors Korea. Компания, в частности, приняла решение об отделении от конгломерата юридического лица, занятого новыми разработками и исследованиями. Проблема заключается в двух моментах. Первый – это подозрения о том, что данный шаг является частью плана по сворачиванию производства в РК. Второй момент заключается в том, что Корейский банк развития (KDB), являющийся вторым акционером GM Korea, решил выделить дополнительную финансовую помощь компании, зная о вышеуказанном шаге. Конфликт вокруг GM Korea разразился 13 февраля, когда автопроизводитель заявил о полном прекращении работы завода в городе Кунсане провинции Чолла-Пукто в целях решения внутренних финансовых проблем. Это грозило увольнением 2 тыс. человек. Кроме того, под угрозой оказались 130 компаний-подрядчиков и около 10 тыс. их рабочих. Это нанесло бы сильный ущерб экономике Кунсана.





По итогам долгих переговоров банк KDB и GM Korea выработали план вывода компании из кризиса. На это выделялось 7 млрд 150 млн долларов, в том числе, 6 млрд 400 млн от GM и 750 млн от банка. При этом компания обязывалась сохранять производство в РК в течение 10 лет, предоставив банку право вето в решении важных вопросов. Однако отделение юридического лица по новым разработкам и исследованиям вновь внесло изменения в ситуацию. 19 октября GM, несмотря на протест KDB, провела общее собрание акционеров, приняв решение об отделении. Это стало возможно благодаря тому, что суд ранее признал данный вопрос не подпадающим под право вето банка. Споры вызвала информация о том, что представители KDB были уведомлены о планах по отделению юридического лица во время переговоров с GM. В этой связи в ходе парламентской инспекции было отмечено, что переговоры сторон были непродуманными и поспешными, а их результаты были раскрыты не полностью. Депутаты потребовали от GM вернуть субсидии. В банке заняли сдержанную позицию, указывая, что главное удержать компанию в РК на десятилетний срок, что позволит сохранить около 150 тыс. рабочих мест, напрямую и косвенно связанных с работой General Motors.



