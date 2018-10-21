Новые правила полётов в районе объединённой зоны безопасности

США будут уведомлять КНДР о планах полётов вертолётов вблизи объединённой зоны безопасности (JSA). Согласно соглашению военных представителей Юга и Севера от 19 сентября, с 1 ноября запрещены полёты вертолётов в пределах 10-километровой зоны в западной части военной разграничительной линии (MDL). Это касается и вертолётов военной базы Camp Bonifas, которая находится на расстоянии 2,4 км от разграничительной линии. Там размещаются подразделения Командования сил ООН, которые несут службу в объединённой зоне безопасности. Помимо базы, в этом районе располагается ещё один вертодром.





Вертолёты применяются для транспортировки больных и материального обеспечения, а также часто используются американским командованием. Соглашение военных Юга и Севера, между тем, допускает полёты, связанные с борьбой с лесными пожарами, спасательными операциями и перевозкой больных. Конечно, и в этих случаях необходимо заранее уведомлять Север. Но не было понятно, будет ли запрещено осуществлять полёты командного состава. 22 октября военные представители двух Корей и Командования сил ООН провели встречу. Но по этой теме никаких возражений ни от одной из сторон не было. То есть, Север не возражал против полётов командного состава США, а в Командовании ООН согласились с решением о необходимости заблаговременного уведомления о полётах.