



Действие произведения происходит в китайском квартале города Инчхона. В годы Корейской войны здесь активно разворачивались военные события, поэтому место до сих пор хранит следы ужасной трагедии. Повествование рассказа ведется от лица девятилетней девочки, которая растет среди руин китайского квартала.









Из людей, живших неподалеку с китайским кварталом, интерес к китайцам проявляли лишь дети. Мы никак не пересекались с ними, но двухэтажные дома на холмах и люди, которые в них жили, постоянно питали наше воображение и любопытство.





통틀어 중국인 거리라고 불리는 동네에

바로 그들과 인접해 살고 있으면서도

그들 중국인들에게 관심을 갖는 것은 아이들뿐이었다.

우리는 그들과 전혀 접촉이 없었음에도

언덕위의 이층집, 그 속에 사는 사람들은 한없이 상상과 호기심의 효모였다.









#Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Мать героини рожает восьмого ребенка, бабушка, наоборот, не имела своих детей, а женщины из китайского квартала продают себя американским солдатам. Девочка взрослеет в окружении таких покинутых женщин, у которых, судя по всему, нет перспектив. Конечно, она задумывается о том, как жить дальше.









Когда я проснулась, мама уже дала жизнь восьмому ребенку, хотя роды были чудовищно трудными. С непонятной растерянностью и беспомощностью я позвала из шкафа маму. Засунув руки в одежду, я вдруг ощутила жар и характер этого удушающего жара, который опутывал все мое тело, словно паутина.

Это была первая менструация.





내가 낮잠에서 깨어났을 때

어머니는 지독한 난산이었지만 여덟 번째 아이를 밀어내었다.





어두운 벽장 속에서

나는 이해할 수 없는 절망감과 막막함으로 어머니를 불렀다.

그리고 옷 속에 손을 넣어

거미줄처럼 온 몸을 끈끈하게 죄고 있는 후덥덥한 열기를,

그 열기의 정체를 찾아내었다.





초조(初潮)였다.









Писательница О Чжон Хи родилась в Сеуле в 1947 году. В 1968 году она дебютировала в газете "Чунан ильбо" с произведением "Женщина в магазине игрушек". В 2003 году стала лауреатом XVI премии LiBeraturpreis. Произведение "Китайский квартал" было опубликовано в 1979 году в журнале "Литература и знания".