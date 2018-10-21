Звезды-участники предстоящей церемонии 'Asia Artist Awards 2018'!

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2018-10-21
# Новости шоу-бизнеса l 2018-10-24
28 ноября пройдёт одно из важных ежегодных событий в мире южнокорейского шоу-бизнеса - церемония 'Asia Artist Awards'. До заветной даты осталось больше одного месяца, но уже стали известны имена гостей, номинантов и ведущих мероприятия. Среди них можно отметить Рю Чжун Ёля, Аи-Ю и др. В 'Asia Artist Awards 2018' будут участвовать 25 актёров и 25 музыкальных исполнителей. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 24 октября.
2018-10-21
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