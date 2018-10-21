Предложены меры по улучшению экономической ситуации

24 октября правительство РК представило новый пакет мер по улучшению ситуацию в экономике. Это, в частности, уменьшение топливного налога на 15%, что приведёт к снижению стоимости автомобильного топлива. Предложены также меры по решению проблемы трудоустройства. Главная из них - это 59 тысяч новых рабочих мест. Правительство подчёркивает, что предложенные меры обеспечат прочную базу для стабилизации рынка труда. В частности, планируется создать 22 тыс. рабочих мест для молодёжи в госсекторе и в органах по борьбе со стихийными бедствиями. 19 тыс. рабочих мест планируется обеспечить в социальной сфере, органах контроля за безопасностью дорожного движения и обслуживания общественных объектов. Ещё 18 тыс. рабочих мест будут предоставлены представителям наиболее уязвимых слоёв населения.

Оппозиция выступает против правительственной программы, указывая, что власти пытаются решить не проблему безработицы, а улучшить статистические данные. Указывается, что новые рабочие места могут просуществовать не более двух месяцев. Такая критика связана с тем, что правительство намерено использовать неизрасходованную часть бюджета этого года. А до конца года осталось как раз два месяца. В ходе парламентской инспекции отмечалось, что новые меры властей направлены на временное сглаживание неутешительных статистических данных. Правительство активно создаёт краткосрочные рабочие места из-за очень плохой ситуации на рынке труда, которая может привести к снижению доходов населения. В этом случае политика правительства Мун Чжэ Ина, предусматривающая экономический рост за счёт роста доходов населения, потерпит крах.



