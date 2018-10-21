Комитет по политическим реформам начал работу 

24 октября начал работу специальный парламентский комитет по политическим реформам. Его главной задачей является пересмотр избирательной системы, а именно, нынешней системы пропорционального представительства. Планируется также учредить средние избирательные округа, от которых могут быть выдвинуты 2-3 кандидата, и главного избирательного округа – более четырёх кандидатов. Сейчас выборы проводятся в основном в одномандатных округах. В Национальном собрании всего 300 депутатских мест. 253 из них заполняются за счёт одномандатных округов, остальные 47 - по системе пропорционального представительства по партийным спискам. Применяется также система одномандатных округов с элементами пропорционального представительства. К примеру, если при наличии ста депутатских мест партия А побеждает в 30-ти одномандатных округах, а общая доля полученных голосов 40%, то к 30-ти избранным добавляется ещё 10 по партийным спискам. Это сложная система, вызывающая ряд проблем.

Если появятся средние и главные избирательные округа, это даст возможность небольшим политическим партиям попасть в Национальное собрание. Но такое положение, по мнению ряда экспертов, может дестабилизировать политическую ситуацию в стране. Такие обсуждения вызваны побочным эффектом одномандатных округов, заключающимся в лозунге «победитель получает всё», независимо от уровня поддержки населением других партий. Такая ситуация выгодна крупным партиям, поэтому правящая Демократическая партия Тобуро и партия Свободная Корея не проявляют активности. Между тем, времени на реформы мало: комитет работает только до конца этого года.