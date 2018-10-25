«Шпион, ушедший на север» (공작/The Spy Gone North, 2018)

Жанр: драма

Режиссер: Юн Чжон Бин

В ролях: Хван Чжон Мин, Ли Сон Мин, Чо Чжин Ун и др.

Премьера: 8 августа 2018 года

Ограничение: детям старше 12-ти лет





Шпион отправился на север, кодовое имя «Черно-золотая звезда»

1993 год. Из-за разработок ядерного оружия Северной Кореей весь Корейский полуостров оказывается на грани крупномасштабного кризиса. Майор Пак Сок Ён, многие годы назад ставший государственным секретным агентом, получает от Министерства национальной безопасности приказ внедриться в высшие эшелоны власти КНДР под кодовым именем «Черно-золотая звезда», чтобы собрать разведданные о происхождении ядерного оружия. В то время как об обратной стороне его жизни знают лишь Президент и руководитель иностранного отдела Министерства нацбезопасности Чхве Хак Сон, но не знает его собственная семья, главный герой отправляется на форум в Пекин под видом северокорейского предпринимателя, где и знакомится с высокопоставленным северокорейским чиновником Ли Мён Уном. Приведя в действия свой многолетний план, «Черно-золотой звезде» удается добиться расположения Ли Мён Уна, а далее с его помощью расположение всего правящего класса КНДР. Однако в 1997 году секретный агент обнаруживает тайную сделку между высшими эшелонами власти Юга и Севера. После столько лет службы на благо своей Родины Пак Сок Ён оказывается на перепутье...