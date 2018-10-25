



Танец с веерами пучхэчхум - самый известный корейский танец, во время которого танцовщицы в красивых платьях и головных уборах образуют немыслимые рисунки в виде гор, цветов, волн. Совсем другое впечатление производит другой традиционный танец чхоёнму, во время которого пять танцовщиц в красных масках совершают резкие, размашистые движения. Подробнее об этих и других традиционных танцах, а также музыке к ним вы узнаете из нашего выпуска.





Выпуск 385. Традиционные танцы

* Мелодия для танца с веерами "Пучхэчхум" - Ли Сэн Ган и инструментальный ансамбль

* Мелодия для танца "Чхоёнму" - Ансамбль традиционного искусства Корейского университета искусств

* Мелодия "Синави" - Ансамбль народной музыки Государственного центра традиционной музыки