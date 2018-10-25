Последний альбом рок-группы «Чан Ги Ха и лица»

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Рок-группа «Чан Ги Ха и лица» (участники Чан Ги Ха, Чон Чжун Ёп, Хасегава Ёхэй, Ли Мин Ги, Чон Иль Чжун и Ли Чжон Мин) 10 лет спустя основания объявила о распаде. 17 октября на официальной странице группы в твиттере появилась следующая запись: «У нас новости, которые удивят многих наших дорогих слушателей. Пятый регулярный альбом, который должен скоро выйти в продажу, станет последним. После релиза альбома мы поедем в тур и до конца этого года будем давать концерты в разных городах и организовывать встречи. Но с первого дня 2019 года каждый из шести участников «Чан Ги Ха и лица» пойдет своей дорогой. Мы уверены. Последний альбом станет лучшим альбомом, который мы когда-либо записывали. Иными словами, наша группа сделала все, что могла. Мы решили закончить историю на самой красивой ноте». Напомним, рок-группа «Чан Ги Ха и лица» дебютировала в 2008 году с композицией «Дешевый кофе» (싸구려 커피).