Он Сон У из Wanna One станет актером

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После того как мужская k-pop группа Wanna One завершит деятельность, ее участник по имени Он Сон У отправился по тропе актера. По информации многочисленных источников из мира шоу-бизнеса, 19 октября Он Сон У был утвержден на главную роль в телесериале с рабочим названием «Восемнадцать» (열여덟) от телеканала JTBC. События сериала разворачиваются вокруг старшей школы, а премьера самого сериала запланирована на июль 2019 года, аккурат к началу школьных каникул. На данный момент телеканал проводит кастинг актрисы на главную женскую роль, которая должна стать партнером Он Сон У по съемочной площадке. 31 декабря 2018 года к сожалению многих фанатов группа Wanna One официально прекратит существование.