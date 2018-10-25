Первая премия в карьере Хан Чжи Мин

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Актриса Хан Чжи Мин удостоилась первой премии за лучшую женскую роль в своей 15-летней актерской карьере. Премия была получена за фильм «Мисс Бэк» (미쓰백) на 38-ой церемонии награждения премий Корейской ассоциации кинокритиков (한국영화평론가협회상). Данная награда имеет особое значение для актрисы - несмотря на популярность, все это время Хан Чжи Мин в основном снималась в телесериалах, в то время как ее роли в большом кино не были особо замечены. Однако благодаря роли грубой, много курящей и одинокой женщины актриса сумела подтвердить свой статус талантливой актрисы из района Чхунмуро. «На самом деле эта роль очень сильно отличалась от моих предыдущих, я знала, что это будет непросто, даже очень сложно. Поэтому мне пришлось долго думать над участием в фильме», - призналась она. Картина «Мисс Бэк» вышла в прокат 11 октября и всего за 2 недели проката собрала 450,000 зрителей. Учитывая маленький бюджет, картина достигла успеха.