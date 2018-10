ⓒ JYP Entertainment

5 ноября 2018 года в 18:00 популярная группа TWICE выпустит шестой мини-альбом под названием «Да или да» (YES or YES) с одноименной заглавной песней. Вместе с тем 23 октября их продюсерская компания JYP Entertainment уже опубликовала на страницах в социальных сетях промо-снимок будущего альбома, глядя на который можно прочувствовать новую концепцию TWICE. На снимке все девять участниц группы сидят за одним столом и играют в настольную игру, при этом черный фон и черная скатертью на столе придает снимку некую загадочность. В апреле 2018 года группа сделала релиз пятого мини-альбома «Что такое любовь» What is Love с одноименной заглавной песней, а в июле релиз второго по счету специального сборника «Летние ночи» (Summer Nights) с композицией Dance The Night Away. Обе песни стали настоящими хитами и еще раз подтвердили статус TWICE как одной из самых популярных и востребованных корейских групп. 28 октября в театре Ночхон университета Ёнсэ, что расположен в сеульском округе Содэмун, девушки проведут встречу с поклонниками.