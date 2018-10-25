Глава 6. Хо Сэн Вон пошёл уговаривать разбойников (4)

После разговора с нашим героем разбойники возвращались в своё убежище. Им стало тяжело от того, что им придётся снова голодать. Все люди звали разбойников злодеями, но на самом деле они были простыми крестьянами. Сложная экономическая ситуация в стране загнала их в угол. После двух очередных войн «Пёнчжахоран», война с маньчжурами в год Пёнчжа, и «Имчжинвэран», вторжение японцев в Чосон, в стране почти ничего не осталось. Дома были разрушены, земли стали непригодными для земледелия. А если земля у кого-то и была, ситуация не лучше. Дело в том, что враги забрали весь скот, который необходим для вспашки земли. Жизнь простых людей ещё больше ухудшилась из-за борьбы за власть между чиновниками. Они отбирали у народа всё, что можно было отнять. Налоги увеличивались. Всё больше людей стали грабить других. У них не было выбора.

Ночью того дня, когда был разговор с Хо Сэн Воном, разбойники не смогли уснуть. Хотя они не верили в его обещания полностью, но в глубине души хотели, чтобы это было правдой. Все они хотели вернуть свою старую жизнь. Наступило утро. Все отправились на морской берег, и там они увидели пять кораблей с красными флагами. Рядом с кораблями стоял наш герой. Он кричал: «Чего вы ждете? Перед вами гора денег. Заходите на корабли и забирайте столько, сколько хотите». Как только Хо Сэн Вон закончил говорить, разбойники бросились забирать деньги, но даже самый сильный человек не смог унести больше ста нян. Увидев это, Хо начал говорить: «Что за разбойники, которые не могут унести сто нян. Такие слабые, как вы, не могут быть разбойниками, не так ли? Тем более, вы больше не можете стать обычными людьми, так как ваши имена внесены в список преступников. Но не надо расстраиваться. Я уведу вас на «Землю свободы», где все люди живут во взаимном уважении и равенстве. Там нет голода. Тот, кто хочет жить в такой стране, должен подчиняться моему приказу». Идея о переезде на «Землю свободы» понравилась всем разбойникам, так как они всё время мечтали жить честно и свободно. Увидев их, Хо продолжал говорить: «Для этого мне нужно, чтобы каждый из вас забрал 100 нян и привёл с собой жену и корову. Я дам вам 10 дней». Люди радостно воскликнули: «Ура, вы наш герой Хо Сэн Вон!» Чтобы успеть за 10 дней, разбойники торопились в дорогу.