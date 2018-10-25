



Настоящее имя: Кан Чжи Хён (강지현)

Дата рождения: 12 февраля 1992 г.

Место рождения: провинция с особой автономией Чечжу

Рост: 168 см

Вес: 50 кг

Дебют: первый сингл-альбом группы Sistar [Push Push], 2010 год





Со Ю – корейская исполнительница, начавшая карьеру в женской группе Sistar. С детства мечтала стать певицей, однако по ее словам не знала, как воплотить мечту. Вместо этого Со Ю начала усердно заниматься танцами и в средних классах получила сертификат танцовщицы. В 10 классе выступила на песенном фестивале, после чего ее заметили и предложили заниматься в продюсерском центре Cube Entertainment. Со Ю была в одном шаге от дебюта в группе 4Minute, однако перейдя в продюсерский центр Starship Entertainment, дебютировала в Sistar. Сама группа впоследствие завоевала огромную популярность и армию поклонников. Позже Со Ю начала сольную деятельность.

В 2017 году она выпустила альбом RE:BORN с заглавной композицией «Ночь»(기우는 밤), рок-композицию «Идеально» (완벽해), балладу «Синяя ночь на острове Чечжу» (제주도의 푸른 밤) и др. В 2018 году записала баллады My Blossom и «Тишина» (Silence). 4 октября 2018 года Со Ю выпустила альбом RE:FRESH в жанрах танцевальная музыка, баллады и R&B.