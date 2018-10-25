Группа «Бантхан Сонёндан» отмечена государственной наградой

Правительство РК приняло решение наградить группу «Бантхан Сонёндан» орденом «За заслуги в области культуры». Столь высокой оценки удостоены заслуги артистов в распространении корейской культуры и корейского языка. С начала сентября группа «Бантхан Сонёндан» гастролировала в США и Европе, дав 22 концерта в 11-ти городах шести стран мира. На них побывали в общей сложности 320 тысяч зрителей. Очень успешными стали гастроли в Европе, где на семи концертах в четырёх странах побывали более ста тысяч человек. Это самый высокий показатель среди поп-певцов за последнее время.





Не секрет, что в Европе артистам с других континентов, поющим на иностранных языках, довольно сложно завоевать внимание зрителя. Однако корейские певцы не только достойно выступили, но и стали невероятно популярными. В американском журнале Rolling Stone, посвящённом музыке и поп-культуре, вышла статья, посвящённая «Бантхан Сонёндан». В статье отмечается талант и прекрасное послание песен поп-группы. Стоит отметить, что «Бантхан Сонёндан» поёт на корейском языке. Несмотря на это, у поклонников не возникает проблем с пониманием текста песен. Данный факт, наоборот, способствует повышению интереса к изучению корейского языка и культуры. Таким образом, «Бантхан Сонёндан» на своём примере показала, что в мире музыки нет границ и преград. В настоящее время поп-группа готовится к японскому турне.



