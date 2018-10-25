Представители компаний РК могут посетить Кэсонский комплекс 

Сеул и Пхеньян ведут переговоры о возможном посещении Кэсонского индустриального комплекса представителями южнокорейских компаний. Основанный в соответствии с решениями первого межкорейского саммита 2000 года, комплекс долгое время не прекращал работу несмотря на то, что в мае 2010 года Сеул ввёл антисеверокорейские экономические санкции. Лишь 10 февраля 2016 года в ответ на четвёртые по счету ядерные испытания Пхеньяна и запуск баллистических ракет южнокорейская сторона приняла решение приостановить работу комплекса. На следующий день Пхеньян выслал из Кэсона весь южнокорейский персонал. В результате имущество 120 компаний общей стоимостью 600 млн долларов осталось на территории КНДР. С тех пор представители южнокорейских компаний не могут посетить комплекс.





Как сообщили в министерстве по делам воссоединения, цель предстоящей поездки заключается в проверке южнокорейскими бизнесменами состояния своего имущества. Около 150 человек, по одному представителю от каждой компании и три сотрудника комитета по делам Кэсонского индустриального комплекса, стремятся посетить КНДР. По заявлениям правительства РК, данный визит не имеет никакого отношения к возобновлению работы предприятий комплекса. Более того, данный вопрос не будет подниматься до тех пор, пока не будут отменены антисеверокорейские санкции, принятые Совбезом ООН. Несмотря на это, поездка станет шагом на пути к возобновлению работы комплекса. Стоит также отметить, что предстоящий визит бизнесменов связан с реализацией Пхеньянской декларации, положения которой призывают возобновить работу Кэсонского комплекса и туристическую программу в горах Кымгансан.