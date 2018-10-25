Второй саммит КНДР и США в начале будущего года

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Вторая встреча в верхах между президентом США Дональдом Трампом и лидером Ким Ким Чон Ыном, ожидавшаяся после промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября, скорее всего, состоится в будущем году. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил об этом 22 октября во время визита в Россию. Это первое публичное заявление представителя Белого дома о возможных сроках второго американо-северокорейского саммита. Ситуацию комментирует профессор Чин Хи Гван с отделения северокорейских исследований Университета Инчже.