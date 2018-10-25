Единый словарь корейского языка: работа продолжается

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Комитет по подготовке единого словаря корейского языка приступил к работе в 2005 году. Непосредственно работа над словарём началась после 17-го заседания комитета, прошедшего в 2009 году. Было решено, что в словарь войдут порядка трёхсот тысяч словарных статей по количеству ключевых слов. Всего за период работы совместного комитета с 2005 по 2015 год было проведено 25 заседаний. Окончательно отобраны 125 тысяч слов, унифицированы правила написания и произношения. Если бы эта работа проходила по намеченному графику и не прерывалась, то создание словаря должно было завершиться к апрелю 2019 года. Однако совместная работа была прервана в 2016 году в связи с проведением Севером ядерного испытания и запусками ракет. В этой связи для её окончания потребуется ещё не менее пяти лет, в связи с чем словарь может выйти не ранее 2024 года.