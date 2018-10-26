Отмечены заслуги четырёх городов РК в охране водно-болотных угодий

Рамсарская конвенция или Конвенция о водоплавающих видах некоторых птиц представляет собой первый международный договор, посвящённый охране природных ресурсов и мест обитания животных. В частности, речь идёт об охране и разумном использовании водно-болотных угодий и их ресурсов. Конвенция была принята в феврале 1971 года в Иранском городе Рамсар, в результате чего она получила неофициальное название Рамсарская конференция. В 1977 году РК присоединилась к данной конвенции.





Заседания участников конвенции проводятся каждые три года. В этом году на очередном съезде впервые были выбраны города стран-участниц конвенции, в которых чётко соблюдаются принципы договора об охране и разумном использовании водно-болотных угодий и их ресурсов. Такой статус получили 18 местностей из семи стран мира: шесть городов в Китае, по четыре в РК и Франции, по одному в Венгрии, Мадагаскаре, Шри-Ланке и Тунисе. Поводом к присуждению такого статуса стала политика местных властей по охране окружающей среды. Так, в южнокорейском городе Чечжу реализуется план по охране водно-болотных угодий, и осуществляется активная работа с местным населением по данному вопросу. Администрация города Сунчхона также взяла курс на осуществление политики в области охраны водно-болотных угодий. В уезде Чханнён-гун местные власти предпринимают все усилия для возвращения красноногого ибиса в свою постоянную среду обитания. Наконец, в уезде Инчжэ-гун при поддержке местного населения осуществляется проект восстановления растительного мира в водно-болотном угодье Ённып вблизи горы Тэамсан.



