Карпул - новый сервис услуг в сфере транспорта 

Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён подчеркнул важность “шеринг-экономики” или экономики совместного потребления и высказался за необходимость внедрения новых видов услуг в сфере транспорта. В частности, речь идёт о таком сервисе как Карпул, что в переводе с английского означает совместное использование автомобиля. На сегодняшний день сервис Карпул предоставляет услуги посредника между водителем автомобиля и пассажирами. Так, водитель может подвезти любого пассажира, которому по пути. Таким образом, Карпул стал очевидным примером реализации “шеринг-экономики”, принцип которой заключается в использовании, а не во владении каким-либо благом.





Сервис Карпул не является новинкой на корейском рынке. В настоящее время в стране уже используются несколько подобных приложений. Несмотря на это, южнокорейская компания “Какао” выпустила собственный сервис под названием “Какао карпул”. “Какао” на данный момент является лидером в сфере социальных сетей и мессенджеров. Не будет преувеличением сказать, что почти всё население РК использует мессенджер Какао. Совсем недавно компания вышла на рынок интернет-банковских услуг. И вот теперь был выпущен новый сервис в сфере транспортных услуг, основанный на принципах Карпул. В связи с этим перед правительством страны встал нелёгкий выбор. С одной стороны сервис Карпул является фактором развития четвертой промышленной революции и экономики совместного потребления. С другой стороны, подобный сервис негативно сказывается на сфере частных перевозок, который и так страдает от проблем с превышением предложения над спросом и низким доходом таксистов.