ВВП на душу населения превысит 30 тыс. долларов

ⓒYONHAP News

В этом году ВВП на душу населения Республики Корея может составить 31.862 доллара, что на 7% больше, чем в прошлом году. Такой прогноз озвучили 25 октября в Управлении бюджетной политики Национального собрания. Согласно представленным данным, в следующем году уровень роста ВВП будет выше, чем в этом году, и составит 4,3%. С учётом того, что на следующий год был принят более низкий курс воны по отношению к доллару – 1.082 воны, в следующем году ВВП на душу населения может составить 33.755 долларов. Эксперты считают, что следующий рубеж в 40 тыс. долларов может быть преодолён уже через пять лет. В этом случае уровень ВВП Республики Корея окажется сопоставим с соответствующим показателем Японии, Италии, Испании и Израиля.

Ещё 70 лет назад Республика Корея относилась к беднейшим странам мира. В 1953 году после Корейской войны ВВП на душу населения составлял всего лишь 67 долларов. Через 24 года он вырос до тысячи долларов, ещё через 17 лет – до десяти тысяч долларов, а в 2006 году превысил 20 тысяч долларов. Среднемировой срок перехода от двадцати до тридцати тысяч долларов составляет восемь лет, но Республике Корея для этого понадобилось 12 лет. Это говорит о застое в отечественной экономике, на который в значительной степени повлияли низкая рождаемость и старение населения.

Несмотря на то, что объём ВВП на душу населения скоро превысит 30 тыс. долларов, южнокорейцы почувствуют улучшение своей жизни лишь тогда, когда наладится ситуация на рынке труда и повысится уровень потребления.