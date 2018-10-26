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Главный индекс Корейской биржи KOSPI продолжает непрерывное падение на протяжении всего года. Это связано сразу с несколькими неблагоприятными факторами, среди которых повышение процентной ставки в США, рост курса иностранной валюты, нестабильность на рынке нефти, ухудшение экономических прогнозов, а также разногласия между США и Китаем. За последнее время индекс KOSPI уже опустился ниже психологического барьера в 2100 пунктов и, как считают эксперты, может даже оказаться ниже психологически важной отметки в 2000 пунктов. Негативная динамика зафиксирована и у другого показателя, который отражает остаток по сделкам фондового кредитования. На протяжении трёх месяцев он продолжал падение, однако в этом месяце резко вырос, что свидетельствует о резком росте инвесторов, ожидающих падение фондового рынка.

Наибольшее влияние на падение индекса KOSPI оказывают торговые разногласия между США и Китаем, которые влияют негативно даже на экономику развитых стран. В связи с этим эксперты предсказывают повсеместное падение фондовых индексов, однако именно сейчас индекс KOSPI может достичь своего минимума.

По мнению экспертов, оснований для паники нет, поскольку южнокорейские ценные бумаги серьёзно недооцениваются, и есть возможность для роста фондового индекса. Хотя в ближайшем будущем благоприятных факторов не предвидится, как только спрос и предложение немного улучшатся, повысится привлекательность оценки южнокорейского рынка.