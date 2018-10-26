Президент РК ратифицировал Пхеньянскую декларацию

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23 октября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин ратифицировал межкорейское соглашение в военной сфере, направленное на реализацию Пхеньянской и Пханмунчжомской деклараций. Таким образом, процедура ратификации Пхеньянской декларации и соглашения в военной сфере завершена.

Оппозиция выступила с критикой в адрес главы государства, который утвердил документы без одобрения Национальным собранием. Правящая Демократическая партия Тобуро назвала эту меру вынужденной, поскольку Национальное собрание так и не одобрило ратификацию Пханмунчжомской декларации, принятой по итогам первого межкорейского саммита этого года.

Прогрессивные силы - партия Демократии и мира и партия Справедливости - приветствовали ратификацию соглашения, тогда как главная оппозиционная партия Свободная Корея обвинила действующее руководство в обмане народа и игнорировании парламента. В партии подчеркнули, что ратификация Пханмунчжомской декларации нуждается в одобрении парламентариев, а утверждения о том, что Пхеньянская декларация и межкорейское соглашение в военной сфере не требуют одобрения, являются лишь свидетельством злоупотребления властью, допущенного нынешним президентом страны. Партия Справедливого будущего, в свою очередь, заявила о нарушении процедуры ратификации Пхеньянской декларации, учитывая, что и предыдущая Пханмунчжомская декларация не получила одобрения Национального собрания.

По мнению экспертов, президент Мун Чжэ Ин ратифицировал два вышеупомянутых документа вопреки возражениям политических кругов по двум причинам. Во-первых, по действующему законодательству одобрение парламента нужно при наличии в документах пунктов, касающихся крупных расходов или необходимости законодательных мер. Однако Пхеньянская декларация под эти условия не подпадает. Во-вторых, Пхеньянская декларация и межкорейское соглашение в военной сфере направлены на смягчение военной напряжённости на Корейском полуострове и усиление экономического сотрудничества Юга и Севера. Поэтому эффект от этих двух документов может быть высок. Они позволят повысить уровень взаимного доверия и ускорить формирование мирной атмосферы в регионе, а также процесс ядерного разоружения.