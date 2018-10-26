Россыпь новых песен от разных исполнителей Кореи





Этой осенью появилось очень много замечательных новинок южнокорейских эстрадных исполнители! Вне сомнений, сезон листопада получился особенно богатым и насыщенным. Мы с Машей не смогли удержаться включить хотя бы некоторые из них в рамках очередной рубрики «Минин плейлист», поэтому выбрали самые интересные, по нашему мнению, композиции.

Открыла нашу очередную рубрику свежая работа певца Zion.T под названием «Изящное приветствие». Это романтическая песня с долей юмора, в которой рассказано о парне, теряющемся каждый раз при встрече с понравившейся ему девушкой. В фитчеринге песни приняла участие Сыль Ги из гёрл-группы 'Red Velvet'.

Далее мы предложили вам послушать композицию «Мы расставались» молодого коллектива 'The Ade'. В нём выступают два участника: вокалистка и гитарист. В основном они исполняют фолк и инди-поп музыку. Песни коллектива 'The Ade'наверняка придутся по душе поклонникам спокойных акустических композиций.

Осень - задумчива и грустна, лирична и загадочна. Наверно, многие наши радиослушатели согласятся с тем, что этот сезон влияет на людей. Многие с удовольствием погружаются в особую атмосферу этого времени года. Дуэт 'VIBE' порадовал меломанов песней «Наверно, влияет осень», название которой как нельзя лучше подходит этому периоду. Как и прежние работы дуэта, новый трек позволит слушателям окунуться в лиричную атмосферу, и подарит уют даже в самый дождливый вечер. В исполнении дуэта 'VIBE' прозвучала композиция «Наверно, влияет осень». Затем на наших волнах прозвучала песня совершенно другого стиля, пропитанная нежной, завораживающей мелодией и чувственным голосом Со Ю, бывшей участницы гёрлз-группы 'SISTAR'. Песня «Чёрная ночь» о притягательной силе необыкновенно красивых ночных сумраков. В исполнении певицы Со Ю прозвучала песня «Чёрная ночь». А в завершение очередной рубрики мы предложили послушать нашим уважаемым радиослушателям одну из самых ярких музыкальных творений этой осени - композицию «Октябрьские влюблённые». Исполнила её певица Ли Со Ра, а в её записи также принял участие певец Рой Ким. Добавлю, что в новой композиции преобладает прозрачность, присущая ранним записям певицы.





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