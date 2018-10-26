Формирование стабилизационного фонда 

Правительство решило сформировать фонд объёмом более 500 млрд вон или 440 млн долларов в целях стабилизации рынка капиталов. Соответствующее решение принято 29 октября на заседании финансового комитета, которое было посвящено состоянию финансового рынка. Фонд предназначен для обеспечения фонда расширения KOSDAQ и для расширения институциональных инвестиций, то есть является чем-то наподобие подушки безопасности на случай падения фондового рынка. Фонд расширения KOSDAQ является одной из мер по активизации рынка, объявленных правительством в январе этого года. Его суть заключается в подготовке средств для осуществления концентрированного инвестирования в компании, акции которых торгуются на бирже KOSDAQ.





Предусматривается метод софинансирования, при котором профильные финансовые учреждения совместно собирают основную часть средств, а остаток финансируется компаниями частного сектора. Согласно заявлению финансового комитета, с начала ноября будет вестись инвестирование в компании с низкой оценкой. Первоначально под инвестирование подпадали компании с низкой рыночной капитализацией или низкой долей институциональных инвестиций, а также компании, которые за последние три года не достигли «новых денег» на фондовом рынке. Однако с нынешним увеличением масштабов фонда ожидается расширение этого списка. Судя по тому, что финансовый комитет созвал экстренное заседание и приступил к стабилизации, ситуация на финансовом рынке внушает опасения. В октябре показатели главного биржевого индекса KOSPI периодически достигали своего годового минимума. Сказались такие негативные факторы как торговый конфликт между США и Китаем, повышение процентной ставки в США, нестабильные прогнозы цен на нефть. По мнению экспертов, сегодняшний фондовый рынок имеет низкую оценку, что подтверждается цифрами. С другой стороны, низкая оценка при малейшей возможности может вызвать обратный эффект и сыграть на подъём.