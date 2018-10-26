Правительство РК опубликовало Пхеньянскую декларацию 

29 октября в правительственном бюллетене опубликована Пхеньянская декларация. Данная публикация представляет собой заключительную процедуру перед вступлением документа в законную силу. Пхеньянская декларация принята по итогам третьего с начала года межкорейского саммита, состоявшегося с 18 по 20 сентября. Декларация состоит из преамбулы и шести статей. В первой статье говорится о ликвидации военной угрозы и смягчении военной напряжённости. Вторая статья посвящена расширению межкорейских обменов. В третьей и четвёртой статьях содержатся договорённости о решении проблемы разделённых семей. В пятой статье стороны заявляют о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова и установлению мирного режима. Шестая статья закрепляет договорённость о визите председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына в Сеул.





Хотя с публикацией в правительственном бюллетене Пхеньянская декларация вступила в законную силу, споры вокруг её ратификации не угасают. Это связано с тем, что она была утверждена кабинетом министров и президентом без одобрения Национального собрания. Консервативная оппозиция назвала такой шаг «саморатификацией» и нарушением Конституции, указывая, что реализация Пхеньянской декларации связана с дополнительными затратами, которые ложатся на плечи рядовых граждан. С другой стороны, администрация президента и правящая партия утверждают, что Пхеньянская декларация является продолжением Пханмунчжомской декларации. Поэтому в парламентской ратификации нуждается Пханмунчжомская декларация, но из-за протестов оппозиции она не одобрена. Иными словами, правительство вынуждено было принять Пхеньянскую декларацию, потому что Национальное собрание не пропускает Пханмунчжомскую. Полемика осложняется спорами о том, что в случае ратификации декларации придаётся межгосударственный статус. В этом случае КНДР нужно признавать в качестве государства.