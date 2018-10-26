Радио Романс (6) 부탁 하나만 들어줄래?

Фраза недели

부탁 하나만 들어줄래?

[Бутхак ханаман дырочжулэ]

Можешь сделать мне одолжение?





Грамматика

부탁 переводится как «просьба, одолжение». 하나 означает единичное количество «один, единственный», к нему добавляется суффикс –만, который имеет функцию ограничения. На русский язык можно перевести как «только», «лишь», «единственно» и т.п. Далее идет глагол 들어주다 «выслушать, реализовать» вместе с конструкцией -ㄹ래, который употребляется при необходимости сделать какое-либо предложение.

Вообще глагол 들어주다 – это сочетание двух слов: глагол 듣다 с конструкцией – 어주다, которая не раз представлялась на наших уроках. Данная глагольная конструкция 아 주다/어 주다/여 주다 служит для обозначения того, что действие одного лица совершается в интересах другого. 들어주다 очень типичное выражение. Уже в самом слове понятно, это не просто «слушать», а «слушать нечто нежелательное, неприятное». Поэтому оно сочетается с такими словами, как 요구 «требование», 불만 «жалобы», 부탁 «просьба». 들어주다 также часто сочетается со словом 얘기 «история», но в данном случае, безусловно, эта «история» - рассказ о каком-нибудь неприятном событии.

Вот поэтому, если кто вам говорит 들어줄래, будьте готовы, ведь, скорее всего, у вас не получится просто так «слушать».





부탁 하나만 들어줄래? 내가 다음에 꼭 보답할게.

Можешь сделать мне одолжение? В долгу не останусь.





이거 너무 무거워서 못 들겠어. 부탁 하나만 들어줄래? 이거 들어줘.

Слишком тяжело, не могу нести. Можешь сделать мне одолжение? Понеси за меня.





Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





나 부탁 있는데 – « А у меня есть просьба».

내 부탁 들어줘 – «Помоги мне».



