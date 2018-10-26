Компания SWM – лауреат «Президентской награды»

ⓒ SWM.AI.

На прошлой неделе в Корейском центре выставок и конференций KOEX прошла 49-я выставка электроники Korea Electronics Show. В этом году в выставке приняли участие 729 компаний, что является рекордным показателем. В наших выпусках мы познакомим вас с наиболее заметными участниками этой выставки, показавшими новейшие наработки в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности. Первая в нашем списке компания SWM (에스더블유엠), которая получила «Президентскую награду». С подробностями – президент компании г-н Ким Ги Хёк.





Компания SWM имеет ключевые технологии искусственного интеллекта, применяемые в управлении беспилотными автомобилями. В этой области мы делаем большие успехи, за которые получили немало наград. Наша компания небольшая. Но мы активно развиваемся на рынке беспилотных автомобилей и профильных запчастей. На выставке мы получили «Президентскую награду» за вклад в создание рабочих мест и увеличение продаж за счёт развития новых технологий.





В этот раз на выставке Korea Electronics Show правительственные награды за вклад в укрепление конкурентоспособности в сфере электроники и информационных технологий были вручены 39-ти предпринимателям и разработчикам. Глава SWM удостоен «Президентской награды», получив признание в сфере новых технологий. Разработка компании заслуживает внимания.





Наша разработка называется Армстронг. Мы первыми среди небольших компаний начали работу в сфере беспилотных автомобилей. Первым человеком на Луне стал Нил Армстронг. Отсюда и название нашей разработки. Она составляет фреймворк или программную платформу автономного движения автомобиля. Среди наших наработок - это самая лучшая технология. Установка Армстронг позволяет создать из любого простого автомобиля беспилотную машину.





ⓒ SWM.AI.

Компания SWM представила новую технологию в сфере автономных машин. Это высокотехнологичный комплекс Армстронг, которые может сделать из обычного автомобиля беспилотный. Как же он действует?





Есть множество программ, ассистирующих водителю. Это навигатор -монитор с круговым обзором, который помогает припарковаться без помощи зеркал, система экстренной связи на случай чрезвычайной ситуации и многие другие. Если их все объединить, то получится наша система Армстронг фреймворк.





Господин Ким Ги Хёк по специальности инженер. Прежде он занимался разработкой планшетов. В 2010 году у него появился интерес к беспилотным автомобилям, а в 2014 году он приступил к активной работе в этой сфере. Он создал программное обеспечение, которое позволяет безопасно водить автомобиль при помощи искусственного интеллекта, который анализирует множество данных, поступающих от сенсоров, камер, индикаторов и других источников. Для того, чтобы добиться успеха он собрал высокопрофессиональный персонал. Через четыре года были созданы система, информирующая о ситуации вокруг автомобиля, модуль, отвечающий за связь внутри и снаружи транспорта, а также комплекс, рассчитывающий алгоритм беспилотного вождения. В настоящий момент компания имеет 40 патентов в данной сфере.





Причина создания Армстронг фреймворк заключается в стремлении создать базу для широкого распространения беспилотных автомобилей. За границей эксплуатируются очень дорогие экземпляры. Это, к примеру, Uber, Waymo и другие. Но мы хотим, чтобы эта технология стала доступной и распространённой. Мы стремимся сделать создание беспилотных автомобилей очень дешёвым. Задача таких венчурных компаний как наша - идти не стабильным и изученным путём, а навстречу новому, несмотря на риск.





Приближается время, когда каждый сможет сесть в машину и расслабиться, пока автомобиль самостоятельно и безопасно домчит человека в точку назначения. Но препятствием в этом является дороговизна профильных технологий. SWM работает над решением этой проблемы, приближая эпоху беспилотных автомобилей.