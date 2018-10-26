Новый план решения экономических проблем

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Южнокорейское правительство представило пакет мер по активизации инвестиций в частный сектор и улучшению ситуации с рабочими местами. Они были обнародованы 24 октября на заседания министров экономического блока. Подробней об этом мы поговорим с господином Ли Ин Чхолем, директором Института экономических исследований Чхамчжоын.





Суть новых мер заключается в стремлении активизировать экономику, испытывающую застой, а также хотя бы в какой-то мере улучшить ситуацию с трудоустройством за счёт кратковременных мер. Внутренние и внешние условия для экономики непростые. Инвестиции быстро сокращаются, а спад на рынке труда усугубляется. Торговый конфликт США и Китая затягивается. Повышение базовой процентной ставки в США дестабилизирует глобальный финансовый рынок. В этой связи ожидается, что следующий год будет сложнее нынешнего. Правительство пытается подготовиться к возможному ухудшению ситуации на рынке труда. Представленные меры имеют три цели. Первая заключается в создании рабочих мест в разных отраслях и регионах страны. Вторая нацелена на снижение бремени для мелких предпринимателей и простых граждан путём снижения налога на топливо, и третья направлена на активизацию инвестиционных настроений через изменение существующих правил.





Как сказано выше, новые меры сосредоточены на улучшении ситуации с инвестициями и трудоустройством. 25 октября Банк Кореи сообщил, что в третьем квартале рост ВВП составил лишь 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Вклад таких факторов как потребление и инвестиции в общий рост экономики составил минус 1,1%. В августе инвестиции в производственные мощности сократились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель сокращается шесть месяцев подряд. Рост численности занятого населения также быстро падает, что является серьёзной проблемой.





Рабочие места правительство намерено обеспечить в трёх сферах. 18 тыс. мест создадут для молодёжи, которая будет работать в качестве стажёров в госучреждениях. 11 тыс. мест предоставят в сфере социальных услуг, в частности, речь идёт о функциях по сбору административной информации. Ещё 18 тыс. мест создадут в сфере общественных работ. Итого 59 тыс. мест. 5.300 мест для молодёжи будут созданы уже в этом году. Также планируется дополнительно нанять 2.300 административных работников. Срок их работы может быть продлён в следующем году. Есть система выплаты малым и средним компаниям субсидий на оплату труда в случае найма молодёжи. На каждого выделяются 9 тыс. долларов. В течение трёх лет общая сумма выплат достигает 27 тыс. долларов. Квоту участников этой программы решено увеличить ещё на 10 тыс. человек.





Учитывая зимний застой на рынке труда, власти решили создать 59 тыс. краткосрочных рабочих мест. Ряд экспертов указывают, что такие места могут просуществовать очень короткий срок, учитывая, что до конца года осталось лишь два месяца. Но если оставить ситуацию без вмешательства, это может привести к сокращению дохода и ухудшению ситуации с его распределением. Поэтому правительство решило такими экстренными мерами сгладить пик проблемы безработицы, чтобы повысить активность компаний, обеспечив условия для создания новых рабочих мест.





Правительство намерено в пределах первой половины следующего года обеспечить реализацию трёх крупных инвестиционных проектов, которые прежде откладывались по различным причинам. Это проекты, связанные с заливом Ёниль в городе Пхохане провинции Кёнсан-Пукто, портом Ёсу провинции Чолла-Намдо и государственным промышленным комплексом в Ёсу. Их общая стоимость составляет 3 трлн 800 млрд вон или 3 млрд 300 млн долларов. Для активизации частных инвестиций власти намерены выделить 13 млрд 125 млн долларов. Около 9 млрд долларов будут предоставлены на повышение уровня промышленности. 4 млрд долларов выделят в качестве низкопроцентных кредитов для малых и средних компаний, инвестирующих в сферу экологии, безопасности и социальной сферы. Кроме того, компании, которые вернут производство из-за рубежа, получат налоговые льготы и финансовую поддержку.





Путём финансовых вложений правительство намерено активизировать инвестиции в частный сектор. Поставлена задача и по смягчению административных мер контроля за бизнесом. В первую очередь это касается сфер «умного» здравоохранения (Smart Healthcare), «экономики разделения» (Sharing Economy), туризма и других областей, которые активно развиваются. Что касается внутреннего потребления, что власти решили снизить топливный налог.





Топливный налог будет снижен на 15%, начиная с 6 ноября. Такая мера принимается впервые за 10 лет. Стоимость литра бензина сократится на 11 центов, дизельного топлива - на 8 центов, газа - на 3 цента. Это, по задумке, снизит затраты населения на 2 млрд долларов. Есть предположения, что данная мера более выгодна обеспеченным людям, нежели слоям с низким доходом. Однако правительство считает, что это позволит стабилизировать цены, а также снизить себестоимость товаров и услуг, повысив конкурентоспособность южнокорейских компаний.





Ожидается, что средства населения, которые высвободятся таким образом, увеличат внутреннее потребление. Однако эффект может быть незначительным, если рост мировых цен на нефть превысит прогнозы. Самые большие опасения связаны с тем, что нынешние меры правительства носят краткосрочный характер. Власти хотят за счёт финансовых вложений сгладить пик негативных факторов. На реализацию представленных мер уйдёт 22 млрд 700 млн долларов. Если учитывать средства, уже вложенные в решение актуальных проблем, напрашивается мысль о необходимости принятия долгосрочных мер. Для этого правительство должно изыскивать новые крупные инвестиционные проекты, вкладываясь в новые перспективные отрасли. Между тем, в декабре планируется представить новые меры, которые, хочется надеяться, будут более долгосрочными.