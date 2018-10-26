В РК будет создана зона возобновляемой энергетики Сэмангым 

В РК будет создана зона новой возобновляемой энергетики Сэмангым. Проект позволит вырабатывать энергию объёмом 4 ГВт. На его реализацию будет выделено около 9 млрд долларов. Строительство солнечных и ветровых энергетических объектов развернётся на землях, отвоёванных у моря при помощи самой большой в мире дамбы Сэмангым в Жёлтом море, длина которой составляет почти 34 км. Сооружение протянулось от уезда Пуан-гун провинции Чолла-Пукто через Кимчжэ до Кунсана. Общая территория полученных таким образом земель составляет 40.100 гектаров, и около 10% этой площади будет занято под новый проект.





Строительство дамбы Сэмангым проходило с 1991 по 2010 год. Оно обошлось в 2,6 млрд долларов. Весь процесс создания дамбы сопровождался многочисленными скандалами и спорами, а также изменениями направленности проекта при смене власти. После завершения строительства встал вопрос о дальнейшем применении новых земель. Первоначально цель проекта заключалась в создании сельскохозяйственных угодий для обеспечения продовольственной безопасности страны. Однако сегодня опасений о нехватке продовольствия нет. При правительстве бывшего президента РК Мун Чжэ Ина 72% земель, полученных за счёт осушения прибрежных земель, было решено использовать под сельское хозяйство, а 28% под другие нужды. При Ли Мён Баке под сельское хозяйство выделялось только 30%. При Пак Кын Хе было решено создать там экономическую зону. От аграрной составляющей проекта полностью отказались. Правительство Мун Чжэ Ина поставило акцент на создании там экономического центра всего региона Жёлтого моря. Власти считают, что зона новой возобновляемой энергетики ускорит процесс развития земель Сэмангым. Между тем, из-за резкой смены направления политики ожидаются новые споры, поскольку проект создания комплекса возобновляемой энергетики был добавлен без процедуры общественного обсуждения.



