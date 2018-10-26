КНДР и США заняли выжидательную позицию в вопросе диалога 

Переговоры представителей КНДР и США на высоком уровне могут пройти на второй неделе ноября, то есть сразу после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщил южнокорейский дипломатический источник. Это говорит о том, что переговорный процесс затягивается. Судя по всему, как США, так и КНДР не считают необходимым торопиться в этом вопросе. Для США выгодно, чтобы переговоры состоялись после промежуточных выборов в Конгресс. В этом случае они будут восприниматься как позитивное событие. Их проведение до выборов может дать обратный эффект, в зависимости от результата. Так, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что пока Пхеньян не проводит ядерных испытаний, неважно, сколько времени потребует решение его ядерной проблемы. В настоящий момент США не делали каких-либо уступок в отношении СК, сохраняя санкции. При этом двусторонний диалог продолжается. Такая ситуация вполне устраивает США.





С позиции КНДР излишняя спешка может обернуться не приобретениями, а потерями. Судя по всему, США не торопятся с объявлением об окончании Корейской войны или со смягчением санкций. Поэтому у Пхеньяна нет причин торопиться с переговорами, идя на уступки без гарантий получить что-либо взамен. Между тем, к настоящему моменту Север уже добился некоторого успеха. В частности, КНДР сумела смягчить жёсткий имидж режима диктатуры, переведя внимание международного сообщества на другие темы. Однако, если нынешний застой в переговорном процессе продолжится, это может грозить потерей мотивации к дальнейшему диалогу. Больше всего это беспокоит Сеул, который прилагает усилия для повышения интенсивности налаживания межкорейских отношений и диалога КНДР и США.