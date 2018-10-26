Новости мира шоу-бизнеса Кореи октября!

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Бойз-группа «Бантхан сонёндан» – на пике своей популярности! В октябре в центре внимания мира шоу-бизнеса были очередные достижения и рекорды «Бантхан сонёндан». Группа приняла участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Члены «Бантхан сонёндан» стали первыми южнокорейскими артистами, принявшими участие в сессии Ассамблеи ООН и выступившими с речью. А ещё они стали гостями популярного британского развлекательного ток-шоу 'The Graham Norton Show' телеканала 'BBC', выступив со звездами мирового масштаба такими, как Вупи Голдберг, Джейми Дорнан и др. Кроме того, большое внимание привлёк успех новой песни 'Give Me A Chance' или «Дай мне шанс» певца Лэя из группы 'EXO'. Кроме того, появилось сообщение о том, что группа «Чан Ги Ха ва ольгульдыль» или «Чан Ги Ха и лица» прекращает творческую деятельность. На прощание ребята записали последний альбом, который появился в продаже в уходящем месяце. Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 31 октября.