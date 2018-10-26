



Люди считают меня обычной девочкой, ничем не отличающейся от моих шестилетних ровесников, но я не такая обычная. Если я покажусь слишком заносчивой, сказав, что знаю, на чем строится мир, то тогда по крайней мере скажу, что достаточно проницательна, чтобы понять ситуацию дома или души соседей.





남들은 나를 일곱 살짜리로서 부족함이 없는

그저 그만한 계집아이 정도로 여기고 있는 게 틀림없지만,

나는 결코 그저 그만한 여자아이는 아니다.





세상 돌아가는 이치를 다 알고 있다,

라고 말하는게 건방지다면

하다못해 집안 돌아가는 사정이나

동네 사람들의 속마음 정도는

두루 알아맞힐 수 있는 눈치만큼은 환하니까









Повествование рассказа "Поэт из района Вонмидон" ведется от лица уверенной в себе шестилетней девочки по имени Кён Ок. Реалии современной жизни описываются в рассказе сатирически. Отец Кён Ок работает дворником. У героини есть четыре старших сестры, поэтому сама себя она называет гадким утенком, на долю которого выпадают все гонения семьи. Зато у нее есть два друга 26 лет. Один из них - поэт из района Вонмидон.





#Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Этот герой очень символичен. В те времена молодые люди, противостоявшие системе, в армии подвергались пыткам, наказаниям, поэтому возвращались они немного потерянными. Но этот молодой человек учит наизусть стихи, каждый день читает и пишет сам. Он олицетворяет боль того поколения.









У поэта из района Вонмидон было и другое прозвище. Парикмахерша Кён Чжа из салона "Сеул" прозвала его "мистером Привидение", так как вечерами из-за ввалившихся глаз и взъерошенных волос, крашеной военной куртки, которую он носил круглый год, и изрядно потертых джинсов он походил на привидение умершего холостяка. Не только Кён Чжа, но и все в нашем районе обращались к нему презрительно, как к ребенку, так как он был слегка сумасшедший. Не знаю, когда и как он сошел с ума, но от других людей он точно отличался.





원미동 시인에게는 또 다른 별명이 있다.

쾡한 두 눈에 부스스한 머리칼,

사시사철 껴입고 다니는 물들인 군용점퍼와 히끄무레하게 닳아빠진 낡은 청바지가

밤중에 보면 꼭 몽달귀신 같다고

서울미용실의 미용사 경자언니가

맨 처음 그를 ‘몽달씨’라고 부르기 시작했다.

졍자언니뿐만 아니라 우리 동네 사람이라면 누구나

그를 좀 경멸하듯이,

어린애 다루듯 함부로 하는게 보통인데

까닭은 그가 약간 돌았기 때문이라는 것이었다.









Писательница Ян Гви Чжа родилась в г. Чончжу провинции Чолла-Пукто в 1955 году. В 1978 году она дебютировала с произведением "Снова утро". Рассказ "Поэт из района Вонмидон" был опубликован в журнале "Корейская литература" в 1986 году. В 1992 году Ян Гви Чжа стала лауреатом 16-й литературной премии им. Ли Сана.