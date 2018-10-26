Правительство РК укрепит систему местного самоуправления 

Правительство РК опубликовало во вторник поправки в законодательство об органах местного самоуправления, которым предлагается предоставить дополнительную самостоятельность. Подобные поправки вносятся впервые за последние 30 лет. Они предусматривают повышение уровня участия общественных организаций в местном самоуправлении, предоставление местным органам власти дополнительных полномочий одновременно с повышением их ответственности за выполнение принятых решений. Гражданам предоставляется право предлагать изменения и дополнения в местные законы. Минимальный возраст для участия в работе местных органов власти, а именно, для внесения предложений в местные законы и отзыва депутатов местных законодательных собраний, снижается с нынешних 19 до 18 лет. Министерство административного управления и безопасности направило поправки в Кабинет министров, надеясь, что до конца года они будут утверждены Национальным собранием.





Правительство РК предложило меры по улучшению финансовой ситуации в местных органах власти. Их суть состоит в усилении децентрализации полномочий правительства страны по обеспечению и распределению финансов. В прошлом году на долю местных органов власти пришлась всего лишь четверть налоговых поступлений, а остальные три четверти поступили по линии центрального правительства. Однако новые правительственные меры предусматривают повышение доли налогов от местных органов власти до 30 процентов к 2022 году. Для достижения этой цели правительство РК решило постепенно повысить ставку местного акцизного налога с нынешних 10% до 20% к 2020 году.